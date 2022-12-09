Суд приговорил Бахтияра Гаджиева к 1 месяцу и 20 суткам ареста.

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14:38 Общественный деятель Бахтияр Гаджиев задержан полицией.

Информацию об этом обнародовал адвокат Агиль Лайич.

Он сообщил, что Бахтияр Гаджиев привлечен к уголовной ответственности Главным управлением полиции города Баку по обвинению в избиении Ульвии Аловлу: «В настоящее время он доставлен в Хатаинский районный суд города Баку для избрания в отношении него меры пресечения в виде ареста».

Б.Гаджиев обвиняется в том, что ударил Ульвию Аловлу по голове и нанес травму. Известно, что суд пока не рассмотрел представление об аресте.