Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что едва не опоздал на встречу глав государств на саммите ЕАЭС из-за заглохшего автомобиля Mercedes.
Саммит Евразийского экономического союза проходит 9 декабря в Бишкеке, главу Беларуси на входе в здание лично приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров.
«Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — заявил Лукашенко.
В ответ президент Киргизии успокоил коллегу, заверив, что тот пришел вовремя, и проводил его на встречу с другими главами стран-участниц союза.
Бл .. капец , а чего он на тракторе Беларусь не прикатил … мерседес видите ли не заводится .. , кредиты заканчиваются бесплатные -вот и не заводиться на местном топливе …финского то уже нет ..
В следующий раз приезжай на Белазе, придурок картофельный…