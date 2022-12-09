Резиденты освобожденной от оккупации территории 10 лет не будут выплачивать налоги на прибыль (доходы), на имущество, на землю и упрощенный налог. Это новшество нашло отражение в поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Законопроект принят в третьем чтении и вступит в силу с 1 января 2023 года .

Освобождение также распространяется на внереализационные доходы резидента на освобожденной территории. Перечень резидентов, зарегистрированных для целей НДС и освобожденных от НДС на 10 лет с 1 января 2023 года, утверждается соответствующими органами исполнительной власти, которые и распространяется на ввоз сырья и материалов в сфере производства. Также предлагается освободить от налогообложения доходы акционеров, юридических лиц, являющихся резидентами освобожденной от оккупации территории.

30% уплаченного в неденежной форме НДС и 5% — в денежной форме НДС за услуги по ночлегу и проживанию, оказываемые гостиницами на освобожденных территориях (за исключением иных дополнительных услуг), являются физической частью НДС. Возврат также предлагается отдельным потребителям.

Налоговые льготы не будут распространяться на следующие виды деятельности и сделок:

— деятельность в сфере предоставления финансовых услуг;

— услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом:

— предоставление товаров (работ, услуг) подрядчиком (за исключением подрядчиков-резидентов, осуществляющих производственную деятельность в пределах освобожденной от оккупации территории) за счет средств государственного бюджета.