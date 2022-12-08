В связи с неблагоприятной погодой в Ташкенте, самолеты, вылетевшие из Беларуси и Азербайджана направили в Самарканд, сообщает издание «Новости Ташкентского Неба».

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий рейсы Минск-Ташкент и Баку-Ташкент были перенаправлены в международный аэропорт Самарканда вместо Ташкентского международного аэропорта.

Из-за сильного снегопада дальность видимости на аэродроме Ташкентского международного аэропорта сильно ограничена. На данный момент взлетно-посадочная полоса очищается от снега, — говорится в сообщении.