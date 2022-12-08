Президент Ильхам Алиев подарил премьеру Албании Эди Раме картину, написанную вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
Глава государства также подарил гостю каталог произведений Лейлы Алиевой.
Президент Ильхам Алиев подарил премьеру Албании Эди Раме картину, написанную вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
Глава государства также подарил гостю каталог произведений Лейлы Алиевой.
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