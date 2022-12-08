ООН обеспокоена проведенной в Афганистане первой после прихода талибов к власти публичной казнью и призывает вернуть мораторий на смертные приговоры. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с проведенной сегодня в Афганистане публичной казнью. Наша позиция остается неизменной — ООН против смертной казни. Смертная казнь противоречит праву на жизнь. Мы призываем к возвращению моратория на смертную казнь в Афганистане», — сказала она.