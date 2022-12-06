В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Издание напоминает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 “Калибра”, три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.

В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки: Х-101 — 13 млн долларов, Х-555 — 4 млн долларов, “Калибр” — 6,5 млн долларов, Х-22 — 1 млн долларов, Х-59 — 0,5 млн долларов, Х-31П — 0,5 млн долларов. Таким образом, общая стоимость — 400-500 млн долларов.