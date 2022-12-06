В Астрахани прошла международная онлайн-конференция «Патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти погибших во время защиты родины».

На конференции научный сотрудник отдела по международным связям и работе с общественностью Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев выступил с докладом «Материалы о защите Брестской крепости в коллекции Национального музея истории Азербайджана». Об этом изданию АЗЕРТАДЖ сообщили в музее.

В докладе шла речь об участии азербайджанцев в обороне Брестской крепости. Докладчик подробно ответил на вопросы по теме.