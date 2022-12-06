«В последнее время выросло число случаев, когда в стране невозможно найти некоторые лекарства».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал зампред парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, передает АПА.

Депутат отметил, что это создает проблемы как для врачей, так и пациентов:

«Все понимают серьезность проблемы, но не находят ее решение. Проблемы, которые создала пандемия для мировой экономики, ощущаются и сегодня. В мировой экономике сократилось производство, выросли логистические расходы. В мире наблюдается рост цен, затруднена доступность к лекарствам. Вторая проблема – это российско-украинская война, она мешает импорту препаратов из этих стран. Цены непрерывно растут».

Как отметил депутат, Тарифный совет и Минздрав – это структуры, которые должны регулировать качество и количество лекарственных препаратов в стране:

«В стране нет механизма, который отвечал бы сегодняшним реалиям. Реформы в сфере здравоохранения, проводимые в стране, делают необходимым создание нового механизма по лекарственным препаратам».