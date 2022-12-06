Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере.

Об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, сообщает Report.

«Наши отношения с Азербайджаном очень развиты в различных областях. Космическая сфера — одна из тех, где мы видим большой потенциал», — сказал посол, добавив, что хотел бы видеть больше сотрудничества в данной сфере как на государственном, так и на частном уровне.

По его словам, сотрудничество в данной сфере имеет особый потенциал с учетом того, что в Израиле она очень развита.