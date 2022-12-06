Основатель и глава Amazon Джефф Безос и глава американской компании Space X Илон Маск могут принять участие в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в нашей стране 2-6 октября 2023 года.

Об этом заявил председатель правления «Азеркосмоса» Самеддин Асадов во время встречи с действующими в Азербайджане посольствами и дипломатическими представителями на Международном конгрессе астронавтики, сообщает АПА.

Он отметил, что на предстоящем в Баку Конгрессе на тему «Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу» примут участие более 6 тысяч гостей, включая представителей ведущих структур космической сферы – США (NASA), Франции (CNES), Airbus, Boeing, Японии (JAXA), Турции (TUA) и других стран.

Среди гостей конгресса руководители, представители структур, определяющих мировую космическую повестку дня, а также научные деятели и студенты.