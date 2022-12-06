Рэпер Канье Уэст считает, что миллиардер Илон Маск является искусственно выведенным межвидовым гибридом, приводит слова рэпера РИА Новости.

В октябре аккаунт Уэста в соцсети Twitter был заблокирован за антисемитские высказывания исполнителя. Позднее в том же месяце Маск приобрел Twitter, а аккаунт Уэста разблокировали. В пятницу миллиардер заявил о повторной блокировке аккаунта рэпера из-за нарушения артистом правил платформы о призыве к насилию.

«Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон, вероятно, всего было создано 10-30 илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид», — пишет Уэст в Instagram.

В ответ на это Маск написал на своей странице в Twitter, что принимает мнение Уэста за комплимент, а последний подчеркнул, что и задумывал это как комплимент в адрес бизнесмена.