Террористы PПK на территории Сирии являются легитимными мишенями для Анкары.

Как передает стамбульский корреспондент АПА, об этом заявил в интервью каналу “Аль-Джазира“ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что антитеррористическая операция Турции на севере Сирии не нацелена на силы США и России:

«Мы говорим им держаться подальше от террористов. Мы заявили, что не будем нацеливаться на американцев, гражданских лиц, русских, иранцев или других лиц, которые являются нашими союзниками, и что наши цели конкретно являются члены PПK”.

И.Калын также добавил, что Турция не намеревается получать чье-либо разрешение, когда сталкивается с проблемой национальной безопасности.