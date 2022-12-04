Сильный снегопад серьезно нарушил движение по автостраде A75 в департаменте Лозер на юге Франции, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на видеозаписи очевидцев.

Согласно приведенным на сайте телеканала видеозаписям, десятки машин стоят в длинной пробке, покрытые снегом. Тем не менее одиночные легковые автомобили медленно следовали навстречу по противоположной стороне дороги, поэтому о полном перекрытии дороги речь не идет. Также телеканал приводит фотографию заснеженного участка трассы A75 в соседнем департаменте Гар, сделанную другим пользователем. Серьезные проблемы испытывают автомобилисты и при движении по второстепенным дорогам, где также наблюдается плотный снежный покров.