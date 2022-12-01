Российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», улетают из Беларуси. Там они базировались несколько месяцев.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«Два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром «Саваслейка» (Нижегородская обл, РФ)», — сообщает мониторинговая группа.

Отмечается, что в Нижегородской области находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.