Запад пытается приватизировать договоренности, которые были достигнуты между армянской и азербайджанской сторонами при участии России, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги. Причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии», — сказал Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в частности в Брюсселе было организовано заседание комиссии по делимитации. «Ну, и армяне, и азербайджанцы — люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генеральном штабе, мне представить трудно», — добавил глава МИД РФ.

Министр сообщил, что Россия помогает Армении и Азербайджану в делимитации границы, а также будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку.

«Параллельно с этим мы наблюдали какие-то судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали. Единственно, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, то, что Запад после начала «спецоперации» (кавычки наши — прим. «Минвала») устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде ни в каких форматах с Россией сотрудничать не будут. Тем самым они объявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ», — сказал Лавров.