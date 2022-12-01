Турция ввела в силу дополнительное требование к танкерам с грузом сырой нефти для прохода через турецкие проливы.

Об этом говорится в циркуляре директора Главного управления по морским делам республики Унала Байлана, поступившем в распоряжение ТАСС.

С 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования, необходимого для того, чтобы покрыть свою ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации своих судов.

В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза.