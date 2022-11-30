Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Великобританию. Она представила в Лондоне Фонд Елены Зеленской, который начал сбор средств на восстановление разрушенной больницы в Изюме. Об этом она сообщила в Instagram.

Зеленская отметила неоценимость вклада Великобритании в борьбе Украины на пути к победе.

«Вы очень помогаете нам освобождать Украину от горя и страданий, держаться и побеждать», — заявила она.

Также первая леди рассказала, что за девять месяцев войны российские войска обстреляли или уничтожили полностью более 500 больниц, разрушили более 300 учебных заведений, а более 2400 повредили.

Кроме того, Зеленская напомнила, что после ряда ракетных атак на энергетическую инфраструктуру сейчас Украина на ночной карте Европы — темное пятно, так как у украинцев нет света, воды, тепла и связи.

«Когда украинские военные освобождали Херсонщину, люди встречали их объятиями. Люди плакали от счастья и доставали украинские флаги, которые прятали во время оккупации», — отметила она и пояснила, что на освобожденных территориях происходит гуманитарная катастрофа, медицинский коллапс и просветительская пропасть, ставшие результатом российского вторжения.

В итоге, во время мероприятия состоялся благотворительный сбор средств на восстановление Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме, которая является опорной больницей Харьковской области.