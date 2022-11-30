Россия все еще планирует нанести новый массированный удар по Украине, разведывает цели и готовит свои ракеты к применению, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день ситуация довольно спокойная, наблюдаются плановые полеты стратегической авиации РФ, они осуществляются в восточных регионах страны.

«Мы наблюдаем, как только будет выход дополнительных сил и средств Черноморского флота с носителями «Калибр», если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации — то наша задача своевременно предупредить [ракетную атаку]», — сообщил он.