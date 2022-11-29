«Утверждение о том, что в результате столкновения, произошедшего в сентябре текущего года на неделимитированной границе в результате установки армянской стороной мин и провокаций против наших военных позиций, Азербайджан якобы оккупировал территорию Армении, не имеют никаких оснований».

Об этом заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном утверждения в интервью информационному агентству «Арменпресс» 28 ноября 2022 года.

«Не подается никакой логике то, что Армения, которая в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана, полностью не выводит свои силы с территории Азербайджана, продолжает свои военные провокации и минные угрозы, обвиняет Азербайджан в том, что он занял какие-то позиции на неделимитированной границе и тем самым препятствует работе комиссии. Не следует забывать, что именно Армения долгое время не отвечала на предложение нашей страны о делимитации границ после Отечественной войны 2020 года» — сказал А.Гаджизаде.