Пропагандистка Марганита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что в случае, если РФ проиграет войну – всех причастных ждет трибунал в Гааге.

«Они готовятся взять наш Крым, а мы делаем, единственное, что можем делать в этой ситуации – бомбим, бомбим каждый день. Бомбим их инфраструктуру. Видит бог, мы этого не хотели. Нужно бояться проиграть, надо бояться опозориться и нужно бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает», – заявила пропагандистка.