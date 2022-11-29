На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Нагиф Хамзаев коснулся проблемы общественного транспорта в Баку.

Депутат отметил, что заторы на дорогах в столице наблюдаются в течение всего дня. Как отметил депутат, в часы пик невозможно пользоваться ни метро, ни общественным транспортом:

«Лично я попытался это сделать, и если раньше в метро плотный пассажиропоток наблюдался в 8-9 часов утра, то теперь он наблюдается даже в 10 часов утра. Я вынужден был пропустить 3-4 состава. К вопросу необходимо отнестись серьезно. Необходимо учесть, что выросла численность проживающих в Баку, а работа метро и общественного транспорта в прежнем режиме уже не может решить эту проблему».

Депутат отметил, что причиной «пробок» являются школы:

«Во время школьных каникул я добирался из Ахмедлы до центра города за 15 минут. «Пробки» непосредственно связаны со школами и учащимися. Каждая семья отправляет один автомобиль, чтобы дети добрались до школы».