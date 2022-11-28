Западные страны принимали непосредственное участие в организации протестов в Иране, заявил официальный представитель дипведомства исламской республики Насер Канани Чафи, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, сведения о причастности западных стран, связанных с США, к организации протестов в Иране были предоставлены главам диппредставительств этих государств в Тегеране.

Он также отметил, что в беспорядках участвовали граждане некоторых иностранных государств, чему есть множество доказательств. Факты, по его словам, были предоставлены правительствам соответствующих стран. Но о каких конкретно государствах идет речь в данном контексте, Канани Чафи не уточнил.

Официальный представитель судебных властей Ирана Масуд Сетайеши 22 ноября заявил, что в Иране за время протестов, которые охватили исламскую республику, были арестованы 40 иностранных граждан. Все они предстанут перед судом.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 17 ноября обвинил Израиль и ряд западных политиков в том, что они планировали организовать в Иране гражданскую войну, которая привела бы к распаду страны.