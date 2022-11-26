Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков в зоне проведения операции Pençe-Kilit.
Данную информацию приводит министерство национальной обороны Турции.
Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков в зоне проведения операции Pençe-Kilit.
Данную информацию приводит министерство национальной обороны Турции.
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