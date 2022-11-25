«У каждого, кто захочет сдать свой совсем старый автомобиль, у которого истек срок службы, эти автомобили будут приняты, а взамен этим лицам предоставят ваучеры».

Об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде в связи с подготовленной и находящейся в процессе согласования «Программой утилизации механических транспортных средств».

Он отметил, что под старыми автомобилями в программе утилизации подразумеваются автомобили, выпущенные более 10 лет назад.

«В зависимости от марки автомобиля будут предусмотрены разные финансовые средства. При подаче заявки на покупку новых транспортных средств, от мотоциклов стоимостью 3-4 тысячи манатов до крупных автомобилей, сумма в ваучере будет вычтена из продажной цены этого нового автомобиля», — цитирует его АПА.