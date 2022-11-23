Российская делегация на встрече в Астане с турецкими коллегами попыталась убедить их воздержаться от старта полномасштабной наземной операции в Сирии, рассказал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно же, воспользовались астанинской площадкой для того, чтобы провести очень подробные беседы с нашими турецкими коллегами и постараться убедить их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций», — подчеркнул Лаврентьев.

При этом спецпредставитель российского главы государства по Сирии не исключил, что если начнется операция, то будет серьезная эскалация не только на северо-востоке Сирии, но и в целом в Ближневосточном регионе.

«Мы рассчитываем на то, что наши доводы будут услышаны в Анкаре…» — заключил Лаврентьев.