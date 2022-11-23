Российские войска могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября. Об этом говорится в заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире «Свобода Live».

«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы», — отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что у противника все еще остается очень большое количество ракет С-300, но с запасами высокоточных — все не так хорошо.

«Есть понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ — это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много. Что касается высокоточных ракет — мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами», — подчеркнул Данилов.