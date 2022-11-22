Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас захватили россияне. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни», — заявил президент.

По его словам, всего городов и сел, которые еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.

Президент рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на захваченных территориях, а когда бегут — воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.