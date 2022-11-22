«Делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках «Дней НАТО», 22 ноября посетила Национальный университет обороны», сообщили АПА в Министерстве обороны.

Отмечено, что, поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев отметил, что встречи, проводимые в рамках сотрудничества с НАТО, продуктивны для обеих сторон. Было выражена заинтересованность нашей страны в дальнейшем расширении военного сотрудничества с НАТО.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, контр-адмирал Г.Брусдал особо подчеркнул, что работа, проводимая в различных сферах деятельности Азербайджанской Армии, благотворно отражается и на сфере военного образования.

Высоко оценив деятельность военнослужащих Азербайджанской Армии в рамках различных программ НАТО, гость отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Затем гостям был представлен брифинг, посвященный направлениям деятельности, структуре и предстоящим задачам Национального университета обороны и действующих при нем военно-учебных заведений.

Делегация НАТО, в свою очередь, представила презентации, отражающие историю, структуру НАТО и отношения между Азербайджаном и НАТО.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.