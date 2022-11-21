Незаконные армянские вооруженные формирования вновь обстреляли азербайджанские позиции. Об этом сообщает Минобороны.

Огонь по позициям наших ВС, расположенным в Физулинском и Ходжавендском районах, велся с 10:00 до 14:25 с территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.