Завтра Белград и Приштина проведет новые переговоры в Брюсселе — речь пойдет о законе Косово, запрещающем сербские автомобильные номера. В августе из-за него начались волнения на Балканах, а в начале ноября закон вступил в силу и представители Сербии в Косово отказались работать в местных госинститутах. После этого спецназ полиции Косово, как утверждали местные СМИ, выдвинулся на север самопровозглашенной республики. Начался новый виток конфликта.

По мнению президента Вучича, косовские власти не отменят решения о штрафах за сербские номера, и из-за этого в регионе начнется резкое обострение на севере Косово и Метохии. “Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет «пекло на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги”, — заявил президент. Он добавил, что Сербия “сделала все, чтобы предотвратить конфликт”.

При этом на переговорах настаивают США, они призывают власти Косово “оставить двери открытыми для возвращения сербов в госинституты и нормализировать диалог с Белградом”. Глава Косово Курти после разговора с представителями США заявил, что в центре нового соглашения должно быть “взаимное признание”.