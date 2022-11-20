«Манчестер Юнайтед» планирует подать в суд на португальского нападающего клуба Криштиану Роналду.

Как сообщает ESPN, в английском клубе хотят избежать судебной тяжбы, однако рассматривают этот вариант, если Роналду откажется уходить из команды. Уточняется, что в «МЮ» не хотят, чтобы футболист вернулся в расположение клуба после чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Напомним, ранее 37-летний форвард в интервью Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ».

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», игрок был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий ЧМ-2022. На турнире португальцы сыграют в группе Н с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.