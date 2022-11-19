В Исмаиллы автомобиль марки Toyota сбил пьяного пешехода.

Об этом сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Происшествие зафиксировано в вечерние часы на территории города, в районе с ограниченной видимостью. Водитель автомобиля марки Toyota Ариф Мирзоев сбил пешехода Мардана Ахмедова (1979 г.р.), переходившего дорогу.

В результате М.Ахмедов от полученных травм скончался на месте. В ходе предварительного следствия также было установлено, что пешеход был пьян.

В Исмаиллинском районном отделе полиции ведется следствие.