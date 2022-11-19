В Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград» с последующим возгоранием, участок оперативно отключили, сообщает ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

По информации агентства, в настоящее время завершается переключение потребителей на газоснабжение от других источников после ЧП на газопроводе в Ленинградской области.

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В Ленинградской области России прогремел взрыв на газопроводе, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.

По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.