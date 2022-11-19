Украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое противостояние России и НАТО. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу комментарии журналу Nesweek, сообщает ТАСС.

«Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Он также заявил, что Российская Федерация не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против России.

«Подчеркиваем абсолютную несостоятельность тезиса о том, что если бы не наша военная операция, то ничего бы не случилось. В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в «анти-Россию», то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Глава российского диппредставительства также отметил, что абсурдные попытки Запада переложить во всем вину на Россию «могут только раззадорить киевский режим, который и без того чувствует вседозволенность».

Кроме того, в связи с инцидентом с упавшей на территории Польши украинской ракетой он отметил, что «официальные лица, СМИ и неправительственные организации США продолжают озвучивать мантру «во всем виновата Россия». «К такому приему американская сторона прибегает в любой сложной ситуации. Даже тогда, когда сама публично признает, что Киев причастен к гибели мирных граждан Польши», — констатировал он.

Падение ракеты на востоке Польши

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада «начать действовать».

Однако в среду президент Польши Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепе заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши. В МИД России назвали заявления Киева относительно инцидента «грубой провокацией». По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.