Президент Сербии Александар Вучич встретится в Брюсселе с лидером непризнанного Косова Альбином Курти по приглашению Европейского союза 20 или 21 ноября. Об этом сообщила в пятницу газета «Вечерне новости».

Сообщается, что темой встречи станет напряженность в Косове и Метохии, вызванная односторонними шагами правительства Курти. Представители ЕС предложили Белграду и Приштине найти выход из критической ситуации, сложившейся после требования замены автомобильных номеров для сербов в непризнанном образовании.