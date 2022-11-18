Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание совершить теракт в Стамбуле было получено из города Манбиджа, который находится на севере Сирии, сообщает телеканал A Haber.

«И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа», — сказал Сойлу.

Турецкий министр также рассказал, что в этом году в стране было предотвращено 18 взрывов, которые планировали совершить террористы-смертники.

Он подчеркнул, что борьба с терроризмом в Турции продолжается. «Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен», — добавил глава МВД Турции.