В украинской разведке объяснили, поему российские войска не применяют в войне против Украины свое разрекламированное «чудо-оружие», например, танки Т-14.

Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью t-online.

«Большинство из разрекламированного российского «чудо-оружия» отсутствуют на поле боя. Поэтому я был бы осторожен с российской информацией, которую они распространяют. Например, где танки «Арматы», которых мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну за Путина», — отметил Скибицкий.

Он объяснил, что успех международных санкций заключается в том, что российское военное производство значительно замедляется. Чем дольше длятся санкционные меры, тем сложнее РФ производить запасные запчасти и новое оружие.

Говоря о «бесконечном» запасе боеприпасов в РФ он отметил, что половина снарядов, которые хранятся в России уже 40 лет, должны быть утилизированы.

По словам Скибицкого, доказательством того, что российские арсеналы опорожняются, является информация, что Кремль просит союзные государства, такие как Иран, о поставках боеприпасов и оружия.

«России в основном не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 был перерыв в полтора месяца. Кроме того, сейчас мы лишь время от времени наблюдаем за использованием систем «Искандер». В период с марта по май их было значительно больше», — объяснил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что, по информации ГУР, у российской армии осталось около 120 ракет «Искандер». До войны их было около 500.