Израиль под давлением США согласился профинансировать закупку «стратегического оборудования» для Украины на миллионы долларов. Об этом сообщает Haaretz.

Издание со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь для Украины, а не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине. Сообщается, что финансирование «стратегического оборудования» было разовым. Решение о том, продолжать ли его, как требуют Штаты, останется за следующим правительством.

Кроме того, Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Британия, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями.

Помимо прочего, по данным американских источников, Израиль тайно помогает Украине в сфере разведки.