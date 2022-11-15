В результате масштабного ракетного удара российских войск по Украине один человек погиб и шесть получили ранения. Об этом сообщил глава МВД страны Денис Монастырский в эфире национального телемарафона вечером во вторник, 15 ноября.

«Мы зафиксировали одного погибшего в Киеве и шестерых травмированных: трое в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно еще о количестве раненых говорить еще пока что рано. Я думаю, что наутро будет более точная информация», – сказал Монастырский.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены около 30 объектов.

«Это и жилые дома, и объекты критической инфраструктуры. Везде работает полиция, везде проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет», – отметил глава МВД.