Лавров оказался в статусе изгоя на саммите G20, пишет издание Bild.

«Российская сторона всеми силами пыталась вычеркнуть из нее слово «война» и заменить его на «конфликт», однако сделать это так и не удалось. В итоге в заявлении говорится, что «большинство членов G20 осуждает войну в Украине».

Официально форум начался сегодня, Лавров на нём оказался в изоляции: он одним из последних пришел в так называемую «Гостиную лидеров», и занял свое место, ни с кем не поздоровавшись, в то время как представители других стран непринуждённо общались друг с другом», — пишет издание.

«Сам Лавров, когда настала его очередь выступать, обвинил западные страны в неоколониализме и сказал, что США и ЕС устраивают на G20 спектакль. Один из участников саммита рассказал изданию, что представители других стран слушали Лаврова с каменными лицами, время от времени покачивая головами — никаких признаков одобрения никто не продемонстрировал.

После окончания встречи Лавров быстро собрал свои вещи и ушел, ни с кем не попрощавшись. Его не заметили на обеде, позже глава российского МИДа объявил, что сегодня же покинет Бали и не будет участвовать в мероприятиях, запланированных на завтра», — говорится в статье.