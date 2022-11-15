Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил журналистам, что у политика атрофированы мышцы левой руки и он испытывает сильные боли, сообщает РИА Новости.

«Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли», — сказал Хачапуридзе, добавив, что Саакашвили проводят диагностику.

По словам адвоката, он уверен, что в отчете бюро экспертизы будет указано на серьезный стресс политика.

Ранее Хачапуридзе не исключил, что у бывшего президента Грузии, вероятно, подтвердятся свыше 30 различных заболеваний, среди которых туберкулез.