Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции. Участники акции протестуют против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции, пишет «Репорт».

Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.

Акция проходит под лозунгами «Мы хотим справедливости!», «Франция, будь нейтральной!», «Сенат, будь справедливым!» и др.

Сегодня в Верхней палате парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.