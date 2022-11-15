Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции. Участники акции протестуют против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции, пишет «Репорт».
Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.
Акция проходит под лозунгами «Мы хотим справедливости!», «Франция, будь нейтральной!», «Сенат, будь справедливым!» и др.
Сегодня в Верхней палате парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.
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