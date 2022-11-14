Многие европейские государства обращаются к Турции за приобретением природного газа, сообщил в понедельник глава Минэнерго страны Фатих Донмез. При этом он не уточнил эти страны, назвав их соседними.

«Многие наши соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа», — сказал министр, комментируя планы создания в Турции хаба по поставкам в Европу российского природного газа.

«Надеюсь, с начала будущего года мы совершим первые шаги в направлении создания газового центра», — приводит слова Донмеза телеканал ТРТ.

По словам министра, власти Турции завершают работу над подготовкой стратегии по ее превращению в «энергетическую базу».