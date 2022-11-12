После Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу войск РФ.

После отступления оккупантов из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества российских войск. Об этом сообщил советника мэра города Петр Андрющенко.

«Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие как российских военных, так и «днровцов». Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах и квартирах мариупольцев», — отметил он.

По словам Андрющенко, в городе стало больше военных колонн как с техникой, так и с боекомплектами.

«По меньшей мере, дважды днем ​​колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе», — добавил советник мэра.

Он также заявил, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу неприятеля.