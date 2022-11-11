11 ноября в Самарканде в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с историко-этнографическим комплексом «Вечный город».

Первой Леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и первым леди других стран были представлены выступления фольклорных групп стран-членов ОТГ.

В основе концепции комплекса лежит идея представления культуры и традиций Узбекистана в одном пространстве. На территории работают магазины художников и ремесленников, библиотека, кукольный театр, уголки отдыха, кафе и рестораны.