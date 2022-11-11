Страны — члены Организации тюркских государств (ОТГ) не принимали отдельного решения по Северному Кипру, речи о признании его независимости не идет. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. <…> В этой связи речи о признании Северного Кипра в качестве независимого государства быть не может», — сказал он на брифинге по итогам встречи лидеров стран ОТГ, которая прошла в Самарканде.

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Турецкая Республика Северного Кипра принята в Организацию тюркских государств (ОТГ) в статусе наблюдателя.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 ноября на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.