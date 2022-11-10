МВД Беларуси добавило лозунг «Жыве Беларусь» в список нацистской символики и нацистских организаций в законе «О недопущении реабилитации нацизма». Постановление №271 опубликовано на Национальном правовом портале.

Лозунг «Жыве Беларусь», «сопровождаемый поднятием правой руки с распрямленной ладонью», упоминается в документе под 4 пунктом:

«Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же – белорусская №1) наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер» и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве», – указано в описании.