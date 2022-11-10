Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тыс. российских военнослужащих – и Вооруженные силы Украины, вероятно, также понесли потери подобного масштаба.

Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли также сообщил, что по его оценкам, были также убиты около 40 тыс. мирных граждан Украины.

«Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий», — цитирует Милли BBC.