Промежуточные выборы в Конгресс США не изменили поддержку Киева Вашингтоном. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

«Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера в США», — сказал он.

При этом генсек признал, что в демократических странах НАТО «всегда есть голоса с разными мнениями».

«Но, конечно, большинство выступают за то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину», — добавил он.